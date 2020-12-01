غدا.. حوار الثقافات يناقش«آليات مواجهة خطاب الكراهية» بالانجيلية

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ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدا الأربعاء بمقر الهيئة القبطية الانجيلية لقاء «آليات مواجهة خطاب الكراهية» برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك من الافتاء الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.



ومن المقرر أن يحضر عدد من الكتاب والمفكرين والسادة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب المصري، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من السادة الإعلاميين وومثلي المجتمع المدني.