رسمياً .. تلا يتعاقد مع هدّاف قحافة استعداداً للقسم الثالث

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يستعد فريق مركز شباب تلا لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، لموسم 2020-2021 بالتعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين.



ونجح فريق شباب تلا في الحصول على توقيع اللاعب هشام سرحان، هدّاف فريق قحافة، لمدة ثلاث سنوات.



وقام اللاعب بالتوقيع لتلا في حضور كريم علوان المدرب العام، وأسامه دويدار المدير المالي، وكيمو علوش وكيل اللاعب.