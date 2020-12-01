لحل الكنيست غدا.. جانتس يدعو نتنياهو للتوجه للتصويت

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:02 م
الكنيست الاسرائيلي
الكنيست الاسرائيلي
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، يوم الثلاثاء، أن كتلته ستصوت لحل الكنيست غدا الأربعاء.

 

وأعلن غانتس أن حزب "أزرق أبيض" سيدعم الدعوة الأولية لحل الكنيست غدا.

 

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي موجها رسالة لرئيس الوزراء: "نتنياهو.. عبء الإثبات يقع على عاتقك.. أحضر الميزانية فورا إلى الحكومة، وتأكد من تمريرها وضمان الوحدة".

 

وأشار الوزير إلى أن نتنياهو قرر حل الحكومة والذهاب للانتخابات بمنعه إقرار الميزانية، مؤكدا أن كتلته ستصوت غدا بـ"نعم" على حل الكنيست.

 

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق: "حان الوقت للوحدة.. لتغيير السياسة لمواطني إسرائيل".

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