بعد "الجونة".. منة عدلي القيعي تقدم أغنية مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهت الشاعرة منة عدلي القيعي من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية،  والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، المقرر انطلاقه مساء غد الأربعاء. 




وتتعاون منة القيعي خلال الأغنية الجديدة مع الموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد،  ومن المقرر أن يتم الكشف عن العمل الغنائي رسميا بشكل حي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الثانية والأربعين. 




وتحفر بذلك منة عدلي القيعي اسمها بحروف من ذهب في الساحة الفنية والسينمائية عبر كتابتها أغنيات أكبر مهرجانين سينمائيين في مصر، حيث يعقب العمل الجديد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى آخر أغنيات منة "دقي يا مزيكا"، التي تعاونت خلالها مع الفنان رامي عياش،  وتم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وتم تقديمها في حفل الافتتاح وإعادة إطلاقها بعد المهرجان بشكل فيديو كليب ضم نخبة من النجوم.





منة عدلي القيعي تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب حاليا في مصر، وهي ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي،  بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين،  منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".





كما تعاونت مع محمد رمضان في إحدى أشهر أغاني إعلاناته "أقوى كارت في مصر"،  وعملها مع محمود العسيلي في أغنية "ولاد اللذينة"، مع وضعها لمستها في مجال تترات المسلسلات بعدد من الأغاني،  منها تتر مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد،  و"الزوجة 18" لحسن الرداد، كما جمعت بين تامر حسني ونانسي عجرم لأول مرة في أغنية "فرق كبير"، وعملت مع نجوم الأغنية الشعبية مثل رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة واوما واورتيجا،  وكتبت مؤخراً أجدد أغنيات أبو "هتيجي هتيجي"، وأغنية تامر حسني الجديدة "ترجعلنا بالسلامة"، المهداة للاعب الأهلي مؤمن زكريا.

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