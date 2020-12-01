لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصراره بضم صفقته المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب موسيماني، التعاقد مع جاستين سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن هناك اتجاه لفتح ملف التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، بعد فشل المفاوضات الأخيرة لاستقطابه بسبب تمسك ناديه.

وأضاف: "المارد الأحمر قرر رفع المقابل المادي وعرضه المالي إلى صن داونز، في محاولة من أجل إقناعه بالتنازل عن خدمات سيرينو، والتواجد داخل أروقة التتش".

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