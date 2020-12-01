نجم تشيلسي على رادار إنتر ميلان
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:00 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي لا يزال يرغب في التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي بطلب من الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع جيرو على سبيل الإعارة في يناير المقبل مع وجود بند خيار الشراء النهائي.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان قد يواجه منافسة من يوفنتوس الإيطالي، حيث يرغب مديره الفني أندريا بيرلو في التعاقد مع أربعة لاعبين في يناير المقبل على رأسهم جيرو.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن جيرو يدرس الرحيل عن تشيلسي في يناير المقبل من أجل الحصول على المزيد من الدقائق لضمان تواجده في قائمة فرنسا المشاركة في بطولة اليورو في العام المقبل.