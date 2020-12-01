جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد بورتو في دوري الأبطال

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام منافسه بورتو البرتغالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: كانسيلو - إريك جارسيا - روبن دياز - زينتشينكو.





خط الوسط: فيرناندينيو - رودريجو - فيل فودين -

برناردو سيلفا - فيران توريس.





خط الهجوم: رحيم سترلينج.





وفضل بيب جوارديولا إراحة كيفين دي بروين وجابريل جيسوس خلال تلك المباراة، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فولهام بالدوري الانجليزي.



