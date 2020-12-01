اتحاد نقابات المهن الطبية يشكل فريق للتدخل السريع لحل الأزمات الطارئة 

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قرر الدكتور حسين عبد الهادى حسين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تشكيل فريق "التدخل السريع"، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات لحل الأزمات الطارئة التى قد تواجه ممتلكات الاتحاد أو الموظفين أو الأطباء المتواجدين داخل مبانى الاتحاد.







وحدد الأمين العام للاتحاد، اختصاصات فريق التدخل السريع، وهى:





1- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمبانى وممتلكات الاتحاد والموظفين والأطباء داخل أروقة الاتحاد، ووضع خطط إجلاء وتأمين الممتلكات والأفراد.





2- سرعة إبلاغ الجهات المختصة نحو أى موقف طارىء قد يتعرض له أيا من المتواجدين داخل مبانى الاتحاد أو ممتلكات الاتحاد.





3- تأمين الاتحاد ضد الكوارث الطبيبعية ووضع خطط وتدريب الموظفين عليها للحفاظ على السلامة العامة.







وأوضح أن الفريق يضم مديرى الإدارات بالاتحاد، برئاسة الأمين العام أو الأمين العام المساعد للاتحاد.







كما أعلن الدكتور الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد أول اجتماعات فريق التدخل السريع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات السلامة للأطباء المترددين على المبنى لإنهاء خدماتهم، وكذلك الموظفين المتعاملين مع الجمهور، مشيرا إلى أن الفريق قد قرر منح العاملين بالاتحاد يوم الخميس المقبل، 3 ديسمبر 2020، لظهور اصابات عديدة بفيروس كوفيد 19 بينهم، وذلك لتطهير المبنى حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك توفير كافة أدوات الحماية للجميع.







ويهيب الفريق بالسادة الأطباء الالتزام بارتداء الكمامة داخل أروقة الاتحاد، وكذلك تجديد الاشتراك بمشروع العلاج عن طريق وحدات فورى المنتشرة بنقاط عديدة على مستوى الجمهورية.