الديهي: الدولة تستهدف تحسين منظومة الخبز خلال الفترة المقبلة

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان هدفه تحسين مستوي رغيف العيش.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالى 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.



وتابع الديهي: "الرئيس وجه بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة".