الاتحاد السكندري يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بهدف "سيسيه"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تقدم الاتحاد السكندري على الأهلي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين وظهرت الرغبة الكبيرة من جانب اللاعبين في تقديم مباراة قوية.

مروان محسن أهدر فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعته منفردًا بعماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري لكن صاحب القميص رقم 9 سدد الكرة بغرابة فوق عارضة حارس زعيم الثغر.

ورد عليه كريم ممدوح في الدقيقة 26 بتسديدة قوية ابتعدت عن مرمى محمد الشناوي بعدما نجح في استخلاص الكرة من علي معلول وانطلق تجاه مرمى الأهلي لكن تصويبته ابتعدت عن مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 31 انطلق علي معلول من الناحية اليسرى ومرر الكرة لكنها لم تجد من يسددها لتضيع فرصة أخرى على الفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.

ومع حلول الدقيقة 35 مرر مروان عطية كرة رائعة ضرب بها دفاع الفريق الأحمر ووضعت رزاق سيسيه منفردًا بمحمد الشناوي ليسددها اللاعب البوركيني داخل الشباك ومسجلا الهدف الأول للاتحاد السكندري.

بعد الهدف الأول للاتحاد السكندري شن لاعبو الأهلي هجمات من أجل إدراك التعادل ولكن كانت على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

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