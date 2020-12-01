سعر اليورو يسجل أعلى مستوى بعامين ونصف

سجل سعر اليورو أعلى مستوى في عامين ونصف خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية، وبيانات اقتصادية





ويأتي صعود العملة الأوروبية مع ضعف نظيرتها الأمريكية وسط توقعات بالمزيد من التحفيز المالي وآمال اللقاح التي تؤثر على عملة الملاذ الآمن.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن استمرار توسع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، بأعلى من التقديرات الأولية، رغم أنه تراجع مقارنة مع أكتوبر .





وفي بيانات أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.3 بالمائة في نوفمبر على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي.





وبحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 1 بالمائة إلى مستوى 1.2041 دولار، بعد أن سجل مستوى 1.2054 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل لعام 2018.