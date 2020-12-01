أول تعليق من قاهر الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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علق أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على فوز فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بثلاثية مقابل هدف.

وفاز طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء.

واستطاع أحمد سمير، أن يسجل هدفين في شباك الزمالك، في مباراة اليوم، ليصل إلى الهدف السادس له في مرمى الأبيض.

وأكد أحمد سمير أنه تعرض للتنمر من بعض جماهير الزمالك قبل انطلاق مباراة اليوم، ولكن حالفه التوفيق واحرز هدفين.

وتابع، "الكل يعلم انتمائي، وأنا زملكاوي، لا العب بغل كما يردد البعض ولكني أمتلك حظ كبير عندما أواجه الزمالك".

وواصل، "أبذل قصارى جهدي في المران والعب بكل جد واجتهاد في جميع المباريات وليس الزمالك فقط".

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الكلمات المفتاحية

الزمالك الجيش الأهلي أحمد سمير

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