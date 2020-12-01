القومي للأمراض المتوطنة: سوء استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى كسل الكبد (فيديو)

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قال الدكتور باسم عيسى، عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، إن مرض الدهون على الكبد متواجد منذ فترة كبيرة بمصر، وكان يطلق عليه الكسل الكبدي، لافتَا إلى أن هذا المرض انتشر مؤخرًا بسبب عدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي الخاطيء، مشيرًا إلى ان الدهون على الكبد قد تؤدي إلى تليفه، وفي نهاية الحالة يتم زراعة كبد.



وتابع "عيسى"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن تشخيص الكبد لدهني يكون من خلال السونار، والإطلاع على التاريخ المرضي للمريض الذي قد يساعد على تكوين الدهون على الكبد.



وأشار إلى أن أهم أسباب تكون الدهون على الكبد عدم ممارسة الرياضة والسكر، وعدم ممارسة الرياضة أو وجود عيب جيني لدى المريض، خلاف ان سوء استخدام المضادات لحيوية إلى حد كبير قد يؤدي إلى تكون الدهون على الكبد.

