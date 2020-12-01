رانيا محمود ياسين في ضيافة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحل الفنانة رانيا محمود ياسين، ضيفة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" غدا الأربعاء عبر شاشة cBc في تمام الساعة 4 عصراً.


والمقرر تتحدث رانيا محمود ياسين، عن ذكرياتها مع والدها الراحل النجم محمود ياسين، حيث أن ذلك أول ظهور أعلامي بعد وفاتة.


يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، مسلسل "فلانتينو "الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ بطولة الزعيم عادل امام، وحقق نجاح كبير.

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