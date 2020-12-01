بعد زحام كفر الزيات.. أحمد موسى يناشد الصحة بالتوسع في معامل تحليل السمنة والتقزم (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:10 م
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات لتزاحم المواطنين على معامل تحليل السمنة والتقزم لأبناءهم في كفر الزيات مؤكدا أن التكدس يحدث دون كمامات او إجراءات احترازية.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة امر جيد ولكن لماذا يتم قيدها على معمل بعينه مطالبا بالتوسع في المعامل حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

وتابع أن الانتظار يمتد لساعات والحل هو التوسع في المعامل حتى يتم معالجة الناس ولا يصابوا بأمراض أخرى نتيجة التزاحم ويجب عمل اجراءات على الأرض مناشدا وزيرة الصحة بالاستجابة لمطلب التوسع في المعامل المعتمدة في ظل زيادة اعداد إصابات كورونا.

وأوضح ان المبادرات الرئاسية ساهمت في حل الكثير من المشاكل الصحية في وقت قصير.

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