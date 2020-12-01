مستشار الرئيس: 500 ألف شخص مات العام الماضي بسبب الانفلونزا العادية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في إصابات كورونا بصورة غير سريعة، ومعظم الإصابات خفيفة وتعالج في المنزل.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة مستمرة جائحة كورونا، والاستعدادات الكاملة للدولة لمتابعة هذه الجائحة، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لأن إتباع هذه الاجراءات هي اللقاح الحقيقي لمواجهة هذا الفيروس.

ولفت إلى أن عدد الوفيات بسبب الانفلونزا العادية في العالم يقدر بـ500 ألف حالة، أمام فيروس كورونا فعدد وفياته أكثر، لأنهما زال مرض جديد على الإنسان.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



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