على منوال إفريقيا الزمالك يودع كأس مصر.. وشيكابالا كلمة السر





ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات كأس مصر من دور نصف النهائي، أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.





افتتح طلائع الجيش التسجيل في الدقيقة 36، ثم أحرز شيكابالا هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 45+2، ليخرج شيكابالا في الدقيقة 63، من ملعب المباراة.





وأحرز فريق طلائع الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 95، عن طريق أحمد سمير من ركلة جزاء، وسجل عمرو مرعي الثالث، ليصعد طلائع الجيش للمباراة النهائية.





وخسر الزمالك قبل أيام قليلة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، بنفس الطريقة، حيث سجل الأحمر أولا، ثم عادل شيكابالا النتيجة، وخرج صاحب هدف الأبيض، ليضيف الأهلي هدف الفوز.





جدير بالذكر أن طلائع الجيش حقق انجازا تاريخيا بالصعود إلى نهائي كأس مصر، حيث يعد المرة الأولى في تاريخه.



