مستشار الرئيس للصحة: 80% من إصابات كورونا بسيطة وتشبه الانفلونزا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن 80% من إصابات كورونا بسيطة وتشابه الانفلونزا العادية، وعدد كبير من الإصابات قد يتعرض للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض.



وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأعمار الشابة الصحيحة التي تمارس الرياضة قد تكون أعراض كورونا لديها بسيطة، وهذا الامر ينطبق على لاعيبة الكورة، والكثير من جموع الشباب في مصر.

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وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول لحظة طالب بالتواصل مع الجهات العالمية للحصول على اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا، لضمان توفير حصة مصر من هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن عدد اللقاحات المتوفرة الآن تقدربـ38 لقاحًا، وعدد اللقاحات التي ما زالت قد التجارب تقدر بـ138 لقاح.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

