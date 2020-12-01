أستاذ مناعة: 25 ألف مريض بالإيدز في مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن عدد الذين توفوا بسبب الإيدز على مستوى العالم يقدروا بـ32 مليون شخص، ولكن هناك علاجات كثيرة توفرت لعلاج الإيدز، وهذا قلل الوفيات خلال الفترة الاخيرة.

وتابع "مصباح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان متوسط أعداد المصابين بالإيدز في مصر يقدر بـ25 الف شخص في المتوسط وفقًا لتقديرات دولية، متوقعًا أن تكون الإصابات في الواقع أكبر من ذلك بأربع أضعاف إن لم يكن أكثر. 

ولفت إلى ان الحكومة توفر العلاجيات الخاصة بالإيدز بشكل مجاني تمامًا، وهذه أدلى لتقليل الإصابات بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن البعض يعامل مريض الإيدز على انه شخص متهم.

وأضاف أن الإيدز عبارة عن بقرة حلوب لشركات الأدوية، والعلاجات المتوفرة تأخذ مدى الحياة، ولذلك من الصعب ظهور له علاج بشكل نهائي.

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