7 نصائح لمرضى السكر للوقاية من كورونا.. اعرفها

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موجة ثانية من جائحة كورونا، باتت عبئا إضافيا على النظام الصحى فى مصر، فى وقت تعقد فيه الحكومة آمالا عريضة على وعى الشعب، وعلى الإجراءات الاحترازية التى سبق الإعلان عنها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتخطى تلك الموجة مثلما حدث فى الموجة الأولى، لا سيما وأن الخبراء والباحثون يون أن الموجة الجديدة أشد ضراوة وفتكا من سابقتها التى بدأت فى شهر مارس الماضى، وتفشت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



وتسعى الحكومة جاهدة، نحو فرض إجراءات لاحتواء الجائحة مبكرا، دون أن تسفر عن غلق جزئى أو ما شابه ذلك، بما ينعكس على الاقتصاد، ويؤدى إلى حالة من الركود، وفى سبيل ذلك، شددت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فى اجتماعها الأخير، الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره.



وفى مقدمة الإجراءات الاحترازية التى ينبغى تطبيقها، للوقاية من الإصابة بالفيروس، ارتداء الكمامة، لذا شددت الحكومة على ضرورة تفعيل تطبيق الغرامة على كل من يخالف ذلك، ويمتنع عن ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، وفى المحال التجارية ووسائل النقل الجماعى، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، إلى جانب المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر أو كحول، وعدم لمس الفم والأنف والعينين نهائيا، لتجنب الإصابة بأى عدوى عالقة فى اليدين، خصوصا فى أثناء التواجد خارج المنزل.



ولحماية المواطنين من الإصابة بكورونا، وإلى جانب عملها الميدانى فى تجهيز المستشفيات، واستعداد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالة إصابة بكورونا، تتخذ وزارة الصحة والسكان مسارا توعويا، من خلال حملات تتبناها عبر وسائها المختلفة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، تعلن فيها النصائح والإرشادات، اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 7 نصائح لمرضى السكر للوقاية من فيروس كورونا:



- الحفاظ على مستوى السكر فى الدم قد يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



- ارتداء الكمامة، وتحديدا فى الأماكن المزدحمة.



- غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهيرها بالكحول.



- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيادٍ غير نظيفة.



- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.



- التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المختص، وخصوصا إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده.



- الحفاظ على النوم جيدا.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الحالات التى يحتاج فيها الشخص إلى غسل يديه، للوقاية من فيروس كورونا، وهى: قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله، وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات، وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وقبل وبعد تغيير حفاضات الطفل، وبعد لمس القمامة، مع ملاحظة أنه ينبغى غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للوقاية من فيروس كورونا.



كما وجهت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح لمنزل آمن وخالٍ من فيروس كوورنا، تمثلت فى أنه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، من غسل الأيدى، وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعى، وإذا كان أى فرد من الأسرة يعانى من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة حرارة الجسم، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105، والتأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.