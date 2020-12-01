خيبة أمل لمنتخب السويس بتعادل أمام النجوم بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادى منتخب السويس أمام نظيره فريق نجوم المستقبل سلبيا بدون أهداف، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب 6 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.

 خاض منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو، أحمد فراويلة، إبراهيم عوض، كريم يكن، أحمد فتحي الغنام، أحمد فتحي، عماد علاء، محمد أبو جبل، رفعت مفتاح، أحمد الجندي، ويوسف محمد.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد منتخب السويس إلى نقطتين، أما فريق النجوم ارتفع رصيده إلى نقطة.

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