زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه تم إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها بمركز الفيوم وذلك خلال الحملة التي نظمها جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بمشاركة مدير الإدارة الزراعية والوحدات المحلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم
والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الزراعية وذلك خلال توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بنواحى مركز الفيوم على مساحة 7 قراريط الحالة الأولى بزمام ناحية العامرية اسوار من البلوك الأبيض على مساحة 3 قيراط وتمت الإزالة بحضور الأستاذ محمد ابو القاسم رئيس الوحدة المحلية بالعدوة، والمهندس سيد احمد محمود، رئيس قسم حماية الأراضى، والمهندس جمال عبد الحليم، رئيس التعديات بالأدارة الزراعية، والمهندس احمد عيد، والمهندس عيد محمد يوسف، مدير الجمعية الزراعية بناحية العامرية والحالة الثانية بناحية الناصرية على مساحة 3 قيراط فى وجود اللأستاذ سيد احمد عبد اللطيف، رئيس الوحدة المحلية بالناصرية والمهندس على محمد الليثى، مسئول التعديات بالوحدة المحلية والمهندس فايق حبيب، والمهندس صلاح عبد الحميد، من الجمعية الزراعية بالناصرية والحالة الثالثة بناحية نزلة بشير على مساحة 1 قيراط فى وجود الأستاذ احمد محمود، رئيس والأستاذ احمد جميل، سكرتير الوحدة المحلية بتلات والمهندس محمد فايد، مدير الجمعية الزراعية بناحية بشير.
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها
زراعة الفيوم إزالة فورية 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في مهدها

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