شاهد اليوم من "مزيكا".. البرومو الرسمى لفيديو كليب "النهاية" للنجم أحمد جمال

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة "مزيكا"، على السوشيال ميديا وعلى قناة مزيكا الفضائية، البرومو الرسمي، لفيديو كليب أغنية "النهاية" التى سيقدمها النجم أحمد جمال، والمقرر طرحها خلال أيام.


وهى الأغنية الخامسة من البومه الجديد، وتعتمد على الطابع واللون الدرامى، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن  أحداثها.

"النهاية" من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

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