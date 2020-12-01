حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الكأس

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.





وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-





حراسة المرمى : عماد السيد





خط الدفاع : كريم يحيى - محمد عطوة - أونامو - السيد سالم





خط الوسط : مروان عطية - أحمد نبيل مانجا - كريم ممدوح - عمار حمدي





خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر





البدلاء :-





عمرو خليل - محمود رزق - مروان النجار - صبري رحيل - كريم الديب - أحمد حجي - عبد الغني محمد - عبد السميع سيمو - أحمد راشد



