رد ناري من وزير الخارجية "الجبير" على نظيره الإيراني (تفاصيل)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:21 م
الجبير
الجبير
الفجر السعودي
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رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا: "لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة".

 

الجبير يرد على ظريف: لا نقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكةإيران: اغتيال زادة ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي في السعودية

ورأى الجبير في تغريدات عبر "تويتر" أن "اليأس دفع وزير خارجية إيران، لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. وربما عندما يحدث زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضا".

 

وردا على قول ظريف إن عملية اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، هي "مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية"، قال الجبير: "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

 

وتوجه إلى ظريف قائلا: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

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وزير الخارجية محسن فخري زادة العالم النووي الجبير

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