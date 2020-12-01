تهنئة العام الجديد 2021 للأهل والأحباب والأصدقاء

تهنئة العام الجديد 2021 للأهل والأحباب والأصدقاء ايام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2020 الذي شهد العديد من الأحداث التي وصفه الجميع بعام الألم، ولكنه مر وأوشك على الإنتهاء وبداية عام جديد 2021 نتمنى فيه أن ينكشف الغمة ويرفع الله عنا شر البلاء الذي اصاب العالم من انتشار الوباء اللعين فيروس كورونا المستجد.





تهنئة العام الجديد 2021





مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة يبحث الكثير عن كلمات معبرة لتهنئة الأهل والأصدقاء والأقارب بتلك المناسبة السعيدة،متمنين لهم الصحة والعافية وتحقيق الأماني والأحلام ومن خلال هذا المقال نعرض لكم أحمل عبارات التهاني والتبريكات ببداية العام الجديد جعله الله عام خير وسعادة على الجميع.





أجمل عبارات التهنئة بالعام الميلادي الجديد 2021





للباحثين عن رسائل تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد نعرض لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية أجمل الكلمات التي تحمل معاني الحب والمودة للأهل والأحبة والأصدقاء.





يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة على الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

أتمنى لك عامًا جديدًا، يتلألأ بالمرح … ينفجر بالفرح … ويتصدع بالضحك.

كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى.

يا من رجونا لهم كل خير .. وأحببناهم في الله لا غير .. كل عام وأنتم بخير.