إخلاء سبيل مصور سيشن فتاة سقارة"سلمى الشيمي"

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أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل مصور سيشن "فتاة سقارة" بكفالة ٥٠٠ جنيه.



وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل فتاة سقارة "سلمى الشيمي"بكفالة ٥٠٠ جنيه.



قال "حسام محمد" المتهم بتصوير فتاة سقارة "سلمى الشيمي" خلال تحقيقات النيابة العامة، إن كان يعرف سلمى منذ سنوات لأن تربطهما علاقة عمل، وكنت قمت بتصوير سيشن لها "عربية الموز"، ونشرته "سلمى" عبر صفحتها الخاصة على "التيك توك والفيس بوك".



وأضاف المصور في اعترافاته، أن سلمى ذهبت له منذ فترة لعمل سيشن جديد وكانت فكرته تدور " عن الفراعنة"، مشيرًا أنه تقاضى مقابل ذلك ١٠٠٠ جنيه



وأوضح في التحقيقات، أنه شاب في مقتبل عمره يسعى للرزق الحلال، ولا يرفض أي مقابل حتى لو كان قليلًا، وكان لا يعلم بمجرد نشر الصور ستحدث تلك الضجة، مؤكدًا أن التصوير داخل منطقة سقارة تم بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية.



باشرت النيابة العامة، التحقيق مع كلا من فتاة سقارة "سلمى الشيمي" ومصور السيشن "حسام محمد" لاتهامهما بالتصوير داخل هرم سقارة بالبدرشين، واعترفت أنها ذهبت لمنطقة سقارة وأثناء دخولها كانت مرتدية العباءة السوداء



وأفادت في اعترافاتها، أنها قامت بدفع تذكرة للدخول بطريقة قانوية للمنطقة، قائلة،" معملتش حاجة غلط".





و وجهت النيابة لهم تهمة التصوير داخل الأماكن الأثرية بدون تصريح رسمي من هيئة الآثار.



وتحفظت النيابة، على أدوات التصوير التي استخدمت في جلسة السيشن، والزي الفرعوني، وهاتف محمول المتهمة.



اعترفت فتاة سقارة "سلمى الشيمي" المتهمة بالتصوير بمنطقة سقارة بالزي الفرعوني أمام جهات التحقيق، أنها من فترة ل أخرى تقوم بتصوير سيشن لها، ونشر تلك السيشن عبر صفحتها الخاصة، وذلك من أجل الشهرة، ولحصولها على مشاهدات عالية



واضافت في اعترافاتها، أنها اتفقت مع المصور"حسام محمد" على هذا السيشن، وكانت تربطها به علاقة عمل قبل ذلك، وليست المرة الأولى في العمل بيننا، فكان آخر سيشن بيننا " عربية الموز" وقمت بنشر صوره عبر صفحتي الخاصة على "التيك توك والفيس بوك" ولم تحدث أي مشاكل.



وأفادت في التحقيقات، أنها دفعت مبلغ ١٥٠٠ جنيه للعاملين داخل المنطقة الأثرية للتصوير.



وقال "عمرو" شقيق " حسام محمد" مصور فوتسيشن فتاة سقارة " سلمى الشيمي"إن شقيقه حاصل على "دبلوم صنايع"، وعمل مصورا في أحد الأستوديوهات بمنطقة المعادي، وتعرف على سلمى الشيمي، من خلال عمله، مضيفًا أن شقيقه الأخ الأصغر.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن شقيقه عمل مع الفتاة في "فوتوسيشن" آخر يدعى "سيشن عربية الموز"، وأنه منذ ساعتين تقريبا حضرت شرطة السياحة وتم القبض عليه



وتفحص شرطة السياحة والآثار صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.



وأشارت مصادر أمنية إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تجري تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.



ومن جانبه أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.





