وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:15 م
موعد امتحانات الفصل الدراسي
موعد امتحانات الفصل الدراسي
Advertisements
وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 

لقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف تكون في بداية يناير المقبل كما هو محدد لها، كما أكدت الوزارة أنه لا داعي لتطبيق نظام الأبحاث وأن الاختبارات ستكون ورقية وذلك نظرا لاستقرار الأمور، واستمرار العملية التعليمية، كما وضحت الوزارة أن التقييم سيشمل أكثر من جانب واهمهم ومن أبرزها نتيجة الاختبارات وكذلك درجات أعمال السنة كما أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية.

كما أشارت الوزارة إلى قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الذي شدد على ضرورة ارتداء الكمامات لكافة العاملين في المصالح الحكومية أو حتى للخاصة، وكذلك في المحلات والمستشفيات والبنوك، وجميع وسائل النقل ويجي الالتزام بالتعليمات حتى يتم إصدار قرار جديد بهذا الشأن، مع وجود غرامة بحد أقصى 4000 جنيه لمخالفة التعليمات.

كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام من قبل جميع العاملين في الهيئة التعليمية سواء المديريات أو الإدارات بتنفيذ قرار ارتداء الكمامات، والتشديد على الطلاب وخاصة فوق 12 عاما.

كما أشارت الوزارة أنه في حالة مخالفة الطالب لقرار ارتداء الكمامات يتم عمل انذار اول له، وفي حالة التكرار يوجه له ثاني انذار، وان تكرر الأمر يمنع من دخول المدرسة إلا بحضور ولي الأمر وكتابة إقرار بإلزام الطالب بالكمامة.

كما أكدت الوزارة أن على الطلاب الأقل من 12 عاما ارتداء واقي للوجه وذلك حرصا على سلامتهم.

وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي امتحانات سنوات النقل

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

"عجوز إمبابة قتلتها حفيدتها".. وجيرانها: الحاجة حميدة خيرها على الكل والجناة تركوا 200 ألف جنيه

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعلن موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد التعديلات.. ننشر جدول امتحانات طلاب أولى ثانوي

وزارة التربية والتعليم | جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول بعد التعديلات الأخيرة

توضيح هام من "التعليم" لطلاب الصف الثاني الثانوي

بيان عاجل من التعليم بشأن "التابلت"

مع انطلاقها.. كيف طبقت المدارس إجراءات منع العدوى بكورونا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

07:02 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

05:03 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!