وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

لقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف تكون في بداية يناير المقبل كما هو محدد لها، كما أكدت الوزارة أنه لا داعي لتطبيق نظام الأبحاث وأن الاختبارات ستكون ورقية وذلك نظرا لاستقرار الأمور، واستمرار العملية التعليمية، كما وضحت الوزارة أن التقييم سيشمل أكثر من جانب واهمهم ومن أبرزها نتيجة الاختبارات وكذلك درجات أعمال السنة كما أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية.





كما أشارت الوزارة إلى قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الذي شدد على ضرورة ارتداء الكمامات لكافة العاملين في المصالح الحكومية أو حتى للخاصة، وكذلك في المحلات والمستشفيات والبنوك، وجميع وسائل النقل ويجي الالتزام بالتعليمات حتى يتم إصدار قرار جديد بهذا الشأن، مع وجود غرامة بحد أقصى 4000 جنيه لمخالفة التعليمات.





كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام من قبل جميع العاملين في الهيئة التعليمية سواء المديريات أو الإدارات بتنفيذ قرار ارتداء الكمامات، والتشديد على الطلاب وخاصة فوق 12 عاما.





كما أشارت الوزارة أنه في حالة مخالفة الطالب لقرار ارتداء الكمامات يتم عمل انذار اول له، وفي حالة التكرار يوجه له ثاني انذار، وان تكرر الأمر يمنع من دخول المدرسة إلا بحضور ولي الأمر وكتابة إقرار بإلزام الطالب بالكمامة.



