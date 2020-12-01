بدون حيرة تعرف على أفضل الموبايلات في 2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:10 م
أفضل الموبايلات في 2020
أفضل الموبايلات في 2020
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بدون حيرة تعرف على أفضل الموبايلات في 2020

أوشكت عام 2020 على الانتهاء وقد  شهدت ثورة كبيرة في عالم الهواتف الذكية وألان نستعرض معكم أفضل هواتف أندرويد 2020 التي تم  إطلاقها خلال العام، حيث شهد هذا العام منافسة قوية بين الشركات بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم آي أن شركات الهواتف المحمولة لم تتوقف عن العمل والإبداع المنقطع النظير في الأشكال والألوان والإمكانات.

لذا من خلال هذا التقرير سوف نستعرض أفضل الهواتف التي أطلقت على مدار كامل خاصة الهواتف التي تعمل بنظام  ”أندرويد”  حيث أنه كان هناك منافسة قوية للغاية بين الشركات، وقد عادت شركات أخرى كانت في طي النسيان إلى ألسواق  لتنافس وبقوة.

أفضل هواتف أندرويد 2020

هيا بنا نكشف أفضل الهواتف  في 2020 التي تعمل بنظام أندرويد التي حققت نسب مبيعات عالية طبقًا لغرفة العمليات الخاصة بالأجهزة التقنية.

Google Pixel 4a: هو  الهاتف الأول على قائمتنا اليوم حيث يعد هذا الهاتف من الهواتف متوسطة الأسعار والتي الهاتف بشاشة من قياس 5.81 بوصة ويعمل بنظام أندرويد 10 ومعالج Snapdragon 730G، الهاتف يأتي بسعر 349 دولار.


Samsung Galaxy Note 20 Ultra: هو الهاتف الثاني على قائمتنا اليوم وهو يعمل بنظام أندرويد  10 ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصة، وهو من أفضل الهواتف المناسبة للألعاب وتحمل الضغط لفترة طويلة والعمل لساعات.


OnePlus 8 Pro: هو الهاتف الثالث على قائمتنا اليوم، يأتي هذا الهاتف بشاشة من قياس 6.78 بوصة ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 865، ويبلغ سعره 899 دولار.


Samsung Galaxy S20 Plus: هو الهاتف الرابع على قائمتنا اليوم، يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.7 بوصة ويعمل بنظام أندرويد 10 ويعمل الهاتف بمعالج  Snapdragon 865، ويبلغ سعره 1199 دولار.


Moto G Power: هو الهاتف الأخير على القائمة اليوم ويأتي بشاشة من قياس 6.4 بوصة ويعمل بمعالج Snapdragon 665،  ويبلغ سعره أقل من 300  دولار.


بدون حيرة تعرف على أفضل الموبايلات في 2020

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أفضل الموبايلات في 2020 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy Note 20 Ultra OnePlus 8 Pro

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