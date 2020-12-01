تسريبات تكشف ملامح RENO 5 PRO 5G احد اصدارات اوبو.. شاهدوا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:56 م
RENO 5 PRO 5G
RENO 5 PRO 5G
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تسريبات تكشف ملامح RENO 5 PRO 5G احد اصدارات اوبو.. شاهدوا

أوبو من أشهر وأفضل شركات الهواتف الذكية في العالم في الوقت الحالي، واليوم تقدم لكم أحدث إصداراتها RENO 5 PRO 5G الجديد كليًا، لتتحدى به أوبو العلامات التجارية الأخرى المنافسة لها في العالم، تعد شركة أوبو  من الشركات الحديثة في عالم الهواتف الذكية واستطاعت في غضون خمس سنوات فقط أن تحجز لها مكان بين الكبار.

استطاعت أوبو الاستحواذ على 30% من نسبة المبيعات في الأسواق الأسيوية والأوروبية والعربية وهذه نسبة كبيرة للغاية في مقارنة نسبة مبيعات “أبل ” الشركة العالمية المعروفة، خاصة أن أكبر المشاكل التي تواجه “أبل” هي ارتفاع الأسعار حيث أن هواتفها الأغلى في العالم لذا نسبة مبيعاتها قليلة، وهنا قامت أوبو بالمعادلة الصعب وهي هاتف يحتوي على إمكانات أبل بأسعار تصل إلى 25% من أسعار الهواتف الأصلية جعلها تحتكر ألأسواق.

مواصفات RENO 5 PRO 5G

كشفت اليوم  شركة أوبو العالمية عن أحدث  هواتفها وهما RENO 5 PRO 5G وقد نشرت الشركة بعضًا من المواصفات والإمكانات التي ستتواجد في الهواتف التي من المقرر إطلاقها تجاريًا مع بداية العام الجديد.


الهواتف تأتي بشاشة من قياس 6.5  بوصة.
الشاشة من نوع Full HD بلس.
تضم الشاشة ثقب به الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.
الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل والثانوية  بدقة 8 ميجا بكسل مع كاميرات للعزل وعددهم  أثنتان بدقة 2 ميجا بكسل .
الهواتف تعمل بمعالج Snapdragon 865.
البطارية عملاقة بسعة 4250  مللي أمبير.
الهواتف تعمل بواجهة Android 11، وواجهة Color OS 11.
الهواتف تدعم الشحن السريع.
الهواتف تدعم شبكات الجيل الخامس.

تسريبات تكشف ملامح RENO 5 PRO 5G احد اصدارات اوبو.. شاهدوا

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