وفاء سالم لـ"الفجر الفني": "فخورة بتكريم أشرف زكي لإنه بيقف جمب الجميع في كل محنة وأزمة"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت الفنانة وفاء سالم، عن سعادتها بحضور تكريم الفنان أشرف زكي بالمركز الثقافي الروسي.


وقالت في تصريح خاص ل " الفجر الفني " بأنها سعيدة بحضور تكريمة قائلة: "مقدرش أتأخر عن حضور تكريمة لأنه فنان على المستوى الفني وإنسان، ويقف بجانب الجميع في كل محنة أو أزمة". 


وأضافت وفاء سالم بأن الفنان أشرف زكي وقف بجانبها في الكثير من المواقف الشخصية، قائلة :" دائما معانا، وكل سنه وهو طيب". 


وأشارت بأنها سعيدة بنجاح أخر أعمالها الدرامية مسلسل "ختم النمر" ل الفنان أحمد صلاح حسني. 


ووجهة "سالم" رسالة للشعب المصري بمناسبة انتهاء عام 2020، متمنية انتهاء فيروس كورونا المستجد.


أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

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