زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستواجه شاختار الأوكراني، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الفريق الملكي على النحو التالي :-

حراسة المرمي: كورتوا
خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - فاسكيز
خط الوسط: كروس - مودريتش - اوديجارد
خط الهجوم: إسينسيو - بنزيما - رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل في المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني المتصدر.

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