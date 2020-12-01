عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

نجحت إدارة نادي بيراميدز في التعاقد كريم الطيب موهبة نادي أسوان، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني مع رئيس نادي أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة.





ويعتبر كريم الطيب أحد أهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية في الموسم الماضي وقدم مستويات قوية جعلته هدفا لعديد الأندية.





وعبر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بإتمام التعاقد مع اللاعب، لما يمتلكه من مقومات تساعده على التألق في الكرة المصرية.



