لبلبة: أشرف زكي يستحق التكريم بجدارة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بدأت منذ قليل أحتفالية المركز الثقافي الروسي لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكى، رئيس اكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية بمناسبة مرور60 عام علي إنشاء المركز.


تقام الاحتفالية مسرح تشايكوفسكى بمقر المركز الثقافى الروسى بحضورقيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة
وعرض في بداية الإحتفالية فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى من فكرة وإعداد مى سكرية واخراج رومانى خيرى.


وقالت الفنانة لبلبة التي حرصت علي حضور الاحتفالية، إن أشرف زكي، يستحق التكريم عن جدارة، بسبب مكانته بين الفنانين، الذين يقدرونه بشدة لما يقوم به لخدمة الفن المصري، مشيرة إلي أنه يضحي بوقته وصحته ومجهوده، من أجل خدمة الفنانين، والوقوف بجانبهم في كل مناساباتهم السعيدة والحزينة، مؤكدة أنه لا يخذل أي فنان يلجأ إليه، بل يقوم بمساعدته ومساندته.


وكانت الفنانة روجينا، قد أعربت عن سعادتها لتكريم زوجها الفنان الدكتور أشرف زكى، ونشرت ، صورة تجمعهما على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" قائلة: "ألف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة أحلى كلمة شكر على كل الى قدمته "صاحب الفضل" شكرا.


أشرف زكي، مخرج مسرحي وممثل مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان

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