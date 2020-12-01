أشرف زكي يصل احتفالية تكريمه وروجينا تستقبله بـ"مبروك ياعمري" (صور)





والاحتفالية تتضمن عرضا لفيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى من فكرة وإعداد مى سكرية واخراج رومانى خيرى ، موضحا أن أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر سيقوم بإهداء "زكى" درع المركز الثقافى الروسى.





ومن المقرر أن يتم تكريمه أيضا من شعبة المبدعين العرب الاتحاد العام للمنتجين العرب وملتقى المرأة العربية والافريقية والمهجر.

وصل النجم اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية احتفالية تكريمه منذ قليل بالمركز الثقافي الروسي وذلك برفقة الفنانة روجينا وحرصت علي تهنئته بمبروك ياعمري وسط حضور عدد كبير من الفنانين.حيث ينظم المركز الثقافى الروسى احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة بمسرح تشايكوفسكى بمقر المركز الثقافى الروسى.