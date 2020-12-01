هشام الحلبي: التدريبات البحرية المشتركة ردع لأي عدو في البحر المتوسط (فيديو)

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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التدريب اليوناني القبرصي المصري المشترك في منتهى الأهمية بالنسبة لنا بسبب موقع التدريب في البحر المتوسط في ظل وجود ثروات



وأضاف الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، ان من يمتلك قوات بحرية قوية يستطيع حماية مصالحه في المنطقة المهمة التي من الممكن أن نواجه بها بعض العدائيات.



وتابع أن وجود التدريبات مطمئن للشعب المصري ويشكل ردع لأي عدو ويمنح الشركات العاملة في المنطقة اطمئنان، مشيرا إلى ان التدريب مكرر للمرة العاشرة تقريبا وهو مؤشر جيد والآن اصبحنا 5 دول بوجود الإمارات وفرنسا ووجود 7 دول مراقبة ليكون الإجمالي 12 دولة.



وأوضح ان التدريب على أعمال التخطيط لإدارة العمليات المشتركة بحرية وجوية وهي تدريبات معقدة في بحر مفتوح مثل البحر المتوسط.

