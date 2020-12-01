لبلبة تتألق بالذهبي وتحضر احتفالية تكريم أشرف زكي سفير الفن والإنسانية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تألقت النجمة لبلبة، بإطلالة مميزة فستان يحمل اللون الذهبي في احتفالية تكريم الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بالمركز الثقافي الروسي.


حيث ينظم المركز الثقافى الروسى احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة بمسرح تشايكوفسكى بمقر المركز الثقافى الروسى.


والاحتفالية تتضمن عرضا لفيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى من فكرة وإعداد مى سكرية واخراج رومانى خيرى ، موضحا أن أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر سيقوم بإهداء "زكى" درع المركز الثقافى الروسى.


ومن المقرر أن يتم تكريمه أيضا من شعبة المبدعين العرب الاتحاد العام للمنتجين العرب وملتقى المرأة العربية والافريقية والمهجر.

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