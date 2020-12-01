شاهد.. أول تعليق من الفنان محمد عبد الحليم على تداول صورته على مواقع التواصل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الفنان، محمد عبد الحليم، حقيقة تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي.


وقال "عبد الحليم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".


وأضاف "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبد الحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني مش هنشوفك في عمل قريب قولتلها إن ليا عمل في رمضان المقبل، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".


وتابع "طلبت مني رقم تليفوني علشان تطمئن عليا وأنا اديتهولها، وروحت البيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، أنا منمتش من امبارح، ومش عارف هي كتبت الكلام ده ليه، ولكن كل الميزة أني حسيت أن الناس بتحبني حقيقي".


أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ 33 دقيقة

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ربع ساعة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

07:02 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

05:03 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!