الزراعة: ننتج 6 ملايين طن ألبان طازجة سنويا ونستورد "البودرة"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم مبكرًا بالأمن الغذائي وصحة الإنسان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تصدر كميات كبيرة من الجبنة الرومي وأنواع الجبن الأخرى للدول الخارجية.

ولفت المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن اللبن سريع التلف ولذا لا بد من عمليات تبريد سريعة للحفاظ على قيمته الغذائية.

وأردف، أن اللبن الطازج المستخدم في مصر هو إنتاج محلي حيث إن إنتاجنا من الألبان يبلغ 6 ملايين طن في العام، ولكن يتم استيراد اللبن البودرة المستخدم في الصناعة.
وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مراكز تجميع الألبان كانت تعمل بشكل عشوائي ولكن تم تنظيمها لتعمل بالمعايير القياسية العالمية.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز.

واستكمل المهندس مصطفى الصياد،: تم إتاحة قروض لأصحاب مراكز تجميع الألبان بفائدة 5% ليتمكنوا من تطوير المراكز والعمل يكون بجودة عالية وعلى النظم التكنولوجية الحديثة.

وأكد على أن إنتاج مصر من الدواجن يكفى الاستهلاك المحلي وأسعارها في متناول الجميع حيث إن سعر الكيلو 22 جنيها.

أخبار تهمك

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز يحسم صفقة مميزة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ 18 دقيقة

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

07:02 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

05:03 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!