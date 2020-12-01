محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على أنه تم وضع منظومة متابعة ميدانية لشكاوى المواطنين في كل القرى والعزب والمدن، حيث تقوم وحدة الرصد الميداني في 225 قرية برصد المشكلات والمطالب لتلك القرى وتوابعها من العزب.

وأضاف، أن لجنة شؤون القرى تقوم بالمتابعة الميدانية للحلول المنفذة، بجانب القنوات والنوافذ الأخرى مثل تطبيق "بني سويف معاك" فضلا عن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وتخصيص فريق رصد للشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة استقبال الشكاوى بإدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان ووحدة شؤون المرأة ونجدة الطفل وغيرها، قائلا: "شكاوى ومطالب مقترحات المواطنين، أتابعها بنفسي ولن أدخر جهدا في توفير الحلول لها حسب المتاح من إمكانات".

وأضاف محافظ بني سويف أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمات وتلبية المطالب المتزايدة خاصة في قطاع الخدمات الحيوية التي تمس المواطن بشكل يومي كالتعليم والصحة والصرف الصحي والطرق والمرافق الحيوية الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت والاعتمادات المالية الكبيرة التي يتم توفيرها تباعا، منوها عن أهمية المشاركة المجتمعية وأنها أصبحت رقما مهما للدفع بجهود الدولة، قائلا: "المساهمة المجتمعية كانت كلمة السر في تسريع العمل في كثير من المشروعات الحيوية، خاصة في الصرف الصحي".

جاء ذلك خلال لقائه الجماهيري مع المواطنين بمجلس قروي بدهل مركز سمسطا الذي يضم 7 قرى و22 تابع ويبلغ عدد سكانه أكثر من 62 ألف نسمة،وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المواطنين بالقرى، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية لما تم توفيره من حلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات الحيوية، والتي قد تمت مناقشتها باجتماعات سابقة برؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، والتي تم خلالها استعراض تقارير وحدة الرصد الميداني ولجنة شؤون القرى والحلول المنفذة والبدائل المتاحة حيالها.

وألتقى المحافظ بعدد من القيادات الطبيعية وممثلي قرى المجلس القروي بمقر الوحدة المحلية ببدهل، وذلك في حضور اللواء هشام شادي، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، ومحمد جبر معاون المحافظ، وليد محمود رئيس القرية، وفي حضور وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية المعنية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بدائرة المجلس القروي.

وأثناء اللقاء أستعرض ممثلو القرى والعزب المشكلات ومقترحات تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية، حيث وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بالرد والإفادة عليها، ودار نقاش بين المواطنين والمسئولين بصدد عدد من المطالب والحلول والبدائل المتاحة لها، وتم الاتفاق علي الحلول لبعضها، ومتابعة التنفيذ لها مع إعداد تقرير تفصيلي عنها لعرضه من خلال لجنة شؤون القرى.

وتركزت معظم تلك المطالب في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والوحدات الصحية وبعض الطرق الداخلية ونقط تجميع القمامة ورخص المباني، وخطوط مياه الشرب، والإنارة، ومشكلة التكاتك، والصرف المغطى، وبعض المباني الحكومية غير المستغلة، وقطاع النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر به بدهل وتوابعها.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء آخر مع المواطنين لعرض الحلول والردود على المطالب والشكاوى التى تم طرحها خلال اللقاء،مع ضرورة أن يكون المواطن شريكا في الحل ومتابعا للتنفيذ بجانب المسؤولين، ومع ضرورة إطلاع المواطنين بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحلول لبعض المشكلات التي تتطلب تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبهم أعرب المواطنون الذين حضروا اللقاء عن شكرهم وسعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمجلس قروي بدهل، مؤكدين على أهمية زيارة المحافظ لهم، وأن ذلك إجراء جديد وجهد محمود من قبل المحافظ وجهازه التنفيذي، لافتين إلى الجهود الملموسة من لجنة شوؤن القرى ووحدة الرصد الميداني.
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني
محافظ بني سويف: أتابع شكاوى ومطالب المواطنين "شخصيًا" من خلال الرصد الميداني

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