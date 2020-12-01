باتشيكو يطلب مجددا عودة أحمد أبو الفتوح

طلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من اللجنة المكلفة بإدارة مهام الأبيض، إنهاء إجراءات عودة أحمد أبو الفتوح للفريق في الموسم الجديد.





وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قد رفض بشكل نهائي، طلب سموحة بالموافقة على تجديد إعارة أحمد أبو الفتوح لمدة موسم جديد.





ويرغب المدرب البرتغالي في تدعيم الجبهة اليسرى لدى الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد، مع وجود الثنائي محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة.