لايبزيج الألماني أمام مفترق طرق بدوري الأبطال والبوندسليجا

سيكون على فريق لايبزج الألماني الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب اندية الدوري، تأمين حظوظه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما يواجه اسطنبول باشاك شهير التركي غدا الأربعاء، وذلك قبل أن يحل ضيفا على بايرن ميونخ يوم السبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وكان لايبزج تأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة الأوروبية الأغلى في الموسم الماضي، حينما خسر صفر / 1 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة البرتغالية لشبونة.





ونجح لايبزج في الثأر من الفريق الفرنسي عبر الفوز عليه في ألمانيا بالمجموعة الثامنة بالمسابقة، كما ساهم فوز الفريق على باشاك شهير في وقت سابق من دور المجموعات، في تساوي الفريق الألماني في النقاط مع باريس سان جيرمان (ست نقاط لكل منهما)، وذلك رغم الخسارة في باريس.





ويتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، في الوقت الذي لم يخرج فيه اسطنبول باشاك شهير بشكل كلي من المسابقة، لكن لايبزج يعلم أن الخروج بثلاث نقاط من تركيا سيكون في غاية الأهمية لبلوغ دور خروج المغلوب، قبل أن ينهي الفريق مشواره في المسابقة بمواجهة مانشستر يونايتد الاسبوع المقبل.





وقد تحدد الأيام السبعة المقبلةبشكل كبير مسار الفريق لهذا الموسم .





وقال السويدي إيميل فورسبيرج لاعب خط وسط لايبزج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية :"نحتاج للعب بشجاعة وأن نثق بأنفسنا، بعد ذلك كل شيء ممكن، سنسافر إلى هناك من أجل الفوز".





وأضاف:"لن تكون مباراة سهلة، فريق اسطنبول باشاك شهير لديه إمكانيات جيدة وقد أظهروا ذلك أمامنا، كما أنهم فازوا في ملعبهم على مانشستر يونايتد".





وأكد جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزج، أن الفريق سيسافر مباشرة من اسطنبول إلى ميونخ، بحيث يوفر على اللاعبين القيام برحلة اضافية.





ويسعى الفريق لتوفير طاقته وليس التكاليف، لأن لايبزج يدرك جيدا أن الأداء الذي لعب به الفريق السبت الماضي، ربما لن يثمر عن شيء في الاسبوع الحالي.





وقال ناجلسمان في تصريحات عقب الفوز المتواضع على أرمينيا بيلفيلد 2 /1 : "بالطبع نحن سعداء بالنقاط الثلاث، لكننا نتطلع لمواجهتي باشاك شهير وبايرن، نحن بحاجة لأن نتطور بصورة كبيرة".





كان لايبزج في أفضل حالاته في تلك المباراة بعد أن اتبع أسلوب المدوارة بشكل كبير في ضوء الجدول المزدحم في موسم يعاني من أثار فيروس كورونا.





ومع أهمية المباراة من المتوقع أن يختار ناجلسمان أقوى تشكيل للفريق، في حين يتمتع نظيره في بايرن ميونخ هانزي فليك برفاهية إراحة عناصره الأساسية مثل الحارس مانويل نوير وليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي، وذلك بعدما تأهل فريقه للدور المقبل بغض النظر قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء.





وأضاف ناجلسمان أن أداء فريقه أمام بيلفيلد والذي وصفه بالأسوأ في الموسم، لم يكن بسبب المداورة.





لكنه اعترف بأن لاعبين مثل مارسيل سابيتزير ويوسف بولسون لعبوا العديد من المباريات في الفترة الماضية، بما فيها المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم، ومن المنطقي أن يمنحهم بعض الراحة.





وسيعود كلا اللاعبين إلى المواجهة التي ستقام في العاصمة التركية، والأمر ذاته بالنسبة لفورسبرج وكريستوفر نكونكو، فيما سيغيب الثنائي لوكاس كولسترمان وكونراد لايمير وهما المصابان منذ مدة طويلة، عن المباراة.



