محافظ بني سويف: تلقينا 119 ألف و 488 طلب تصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انتهاء المدة المقررة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء والتي انتهت "أمس الإثنين" 30 نوفمبر 2020، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون حرصًا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشانها في موجات الإزالات القادمة، مشيرًا إلى عدم تلقى المحافظة أية قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة.

وأضاف محافظ بني سويف، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألف و488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، مشيرًا إلى أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 25 ألف و805 طلب، تلاها مركز بني سويف بإجمالي 25 ألف و296 طلب، ثم مركز ناصر بــ20 ألف و954 طلب، فمركز الفشن بإجمالي 17 ألف و990 طلب، ثم مركز ببا بإجمالي 13 ألف و724 طلب، ومركز سمسطا بـ8 آلاف و283 طلب طلب، فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 7 آلاف و436 طلب.

وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

كما نوه المحافظ إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات للمواطنين في المحافظة بتخفيض غرامة التصالح تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات.

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