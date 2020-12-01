بداخله أكثر من ألفي طالب.. غلق مركز تعليمي غير مرخص غرب الإسكندرية



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، بتكثيف الحملات على المراكز التعليمية غير الرسمية، والتي تتسبب في ازدحام الطلاب تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.



شن اليوم الثلاثاء حي العامرية أول بالإسكندرية بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، وحضور مدير إدارة العامرية التعليمية وكافة الجهات المعنية، حملة مكبرة على المراكز التعليمية، تم خلالها تشميع سنتر تعليمي الغير مرخص المكون من ٤ أدوار والكائن بعزبة المغاربة بالعامرية، وذلك لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة جدا من الطلبة تزيد عن ٢٠٠٠ طالب.وتم الإغلاق الفوري له وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على صاحب السنتر والمدرسين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.