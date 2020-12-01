شاهد.. بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمقاهى اليوم

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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يبرز الإجراءات التي اتخذتها المحافظات اليوم، الثلاثاء، لتطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.



وكان أكد خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بداية من اليوم الثلاثاء سيتم تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية.



وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحًا وحتى 11مساء صيفا و10 مساء شتاءً، موضحًا أن أماكن السهر المقلقلة للراحة تخضع لقوانين تنظم عملها وتخضه لوزارة السياحة.



وأشار إلى أنه يتم زيادة خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة للغلق الـ1 صباحا، موضحًا أن مواعيد فتح المطاعم والبازارات يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الـ1 صباحا صيفا والـ12 شتاءً مع استمرار خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة صيفا وشتاءً.



وأوضح أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق في المحافظات الساحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من رئيس اللجنة العليا للتراخيص.



وأكد أنه سيتم تشكيل لجان بكل محافظات مصر من المحليات والسياحة والداخلية لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفين ستكون متدرجة بداية بإنذار كتابي وإغلاق لمدة 15 يومًا، وفي حالة تكرار الأمر ستكون العقوبة الإغلاق لمدة شهر.



وتابع أنه في حالة تكرارها مرة ثالثة فالعقوبة ستكون في هذه الحالة إلغاء الترخيص إذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام، مشددًا أن الهدف من تنظيم مواعيد الإغلاق هو التخفيف من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم إصدار كتاب دوري للمحافظين لتنفيذ تعليمات الإغلاق في المواعيد المحددة.