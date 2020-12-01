البورصة الأمريكية تواصل تسجيل المستويات قياسية خلال التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية تسجيل المستويات القياسية خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، مع التفاؤل بشأن الاقتصاد ولقاح كورونا.





وبدأ مؤشرا "ستاندرد آند بورز"، و"ناسداك" أولى جلسات ديسمبر عند مستويات قياسية مع ارتفاع قطاعات الطاقة والمالية والتكنولوجيا.





وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إنها تتوقع عودة الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الوباء في نهاية 2021، بدعم التقدم بشأن لقاح كورونا.





ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة ستيفن منوشين أمام الكونجرس هذا الأسبوع، ووصف باول التوقعات الاقتصادية الأمريكية بأنها "غير مؤكدة بشكل غير عادي" في تصريحات معدة سلفًا ستسلم في وقت لاحق من اليوم.





وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب شهرية قوية، وكانت الأفضل منذ عام 1987 لمؤشر "داو جونز" بارتفاع نحو 12 بالمائة.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1 بالمائة إلى 29938.6 نقطة، رابحاً 300 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 3657.9 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" نحو 0.8 بالمائة إلى 12296.7 نقطة.