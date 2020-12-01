بعد خسارة إفريقيا.. باتشيكو يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك









استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.





وحدد باتشيكو 6 أسماء، للرحيل عن الزمالك، وخروجهم من حساباته خلال الموسم المقبل، وهم، " كريم بامبو، محمد عبدالسلام، وكابونجو كاسونجو، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومصطفى فتحي"، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.





وكان الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا لحساب الأهلي، يوم الجمعة الماضي، بهدفين مقابل هدف.



