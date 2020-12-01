دوري أبطال آسيا.. يوكوهاما الياباني يتأهل للدور الثاني على حساب جيونبوك الكوري

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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اكتسح يوكوهاما مارينوس الياباني فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي 4 / 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليضمن التأهل إلى دور خروج المغلوب.

وتقدم يوكوهاما منذ الدقيقة 17 عن طريق تيراتون بنماثان، قبل أن يضيف ماركوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 54 سجل جيونبوك هدف تقليص الفارق عن طريق جوستاجول، قبل أن يعود يوكوهانا ويضيف الهدف الثالث عن طريق تيروهيتو ناكاجاوا في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 84 سجل سونج بيوم كيون مدافع الفريق الكوري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليضيف الهدف الرابع ليوكوهاما.

ورفع يوكوهاما رصيده إلى 12 نقطة متصدرا ترتيب المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن شنغهاي إيست آسيا الصيني، وثماني نقاط عن جيونبوك موتورز صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل سيدني الأسترالي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، ليضمن تأهله للدور المقبل.

ويواجه شنغهاي إيست آسيا فريق سيدني الأسترالي، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وتستضيف الدوحة منافسات دور المجموعات في شرق القارة، مثلما استضافات منافسات غرب القارة على أرضها في سبتمبر الماضي.

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