إيقاف أعمال بناء مخالف في مدينة برج العرب والتحفظ على المعدات

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شنت الأجهزة التنفيذية في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية برئاسة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف وتم التحفظ علي ٨ طن أسمنت ولودر وخلاطة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وكان شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بالبناء المخالف بنطاق الأحياء ومتابعتها.



وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء المعاينة لأماكن المتغيرات المكانية لقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب تلاحظ وجود أعمال خرسانة عبارة عن استكه خرسانية للارضيات داخل هنجر حديدي ومبني حديد.

