جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بإفتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة والذي أنشئ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

تم الإفتتاح بحضور الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية هندسة ووكلاء الكلية ووفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

المركز يُعد الثالث بجامعة المنصورة، حيث تضم الجامعة مركزين آخرين للتطوير المهني إحدها المركز العام والأخربكلية التجارة وتهدف إلى المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط بالمراكز الجامعية للتطوير المهني ودورها في تأهيل الطلاب تأهيلا حقيقيا للإلتحاق بسوق العمل أو لبدء مشروعات خاصة بهم. كما ركز على دور المراكزفي ربط جامعة المنصورة بقطاعات الأعمال والصناعة بمحافظة الدقهلية تواكب منهج الجامعة الريادي في تبني الرؤي الجديدة وتفعيلها لخدمة مصر. 

وأعربت مها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع المراكزالجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية عن إعتزازها بهذا المركزالجديد والذي تم إنشائه وتأثيثه في أصعب وقت ليخرج بأفضل صوره ويخدم طلبة كليات هندسة وفنون جميله وحاسبات ومعلومات. وأضافت أن هذا الإنجاز الكبير ليس غريبا على جامعة المنصورة التي تعد نموذجا للتفوق والريادة. 

ويعد هذا المركز السادس عشر بين المراكز المنتشرة بالجامعات المصرية من القاهرة لأسوان.
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني
جامعة المنصورة تفتتح مركزها الثالث للتطوير المهني

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